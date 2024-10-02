Pelatihan Penyusunan APBD dari Perindo, Ahli: Pengelolaan Keuangan Tidak Hanya Menyusun Tapi Pengawasan

JAKARTA - Partai Perindo menggelar Pelatihan Penyusunan APBD untuk DPRD dari kader Partai Perindo pada Rabu (2/10/2024). Pelatihan ini menghadirkan Ahli E-Budgeting, Gagat Djiwarno.

Gagat menjelaskan bahwa anggota DPRD dalam pengelolaan tidak hanya sebatas pada penyusunan APBD. Lebih dari itu, anggota DPRD juga harus melakukan pengawasan.

"Justru dari sisi saya pribadi, anggota DPRD baik kota maupun kabupaten itu untuk justru lebih menekankan kepada pengawasan. Kalau di perencanaan penganggaraanya itu gampang," kata Gagat dalam paparannya, Rabu (2/10/2024).

Gagat menilai bahwa selama ini anggota DPRD memang lebih berfokus kepada penyusunan anggara lantaran membawa aspirasi masyarakat. Namun, jika fokus itu tidak diikuti pengawasan, maka perencanaannya itu tidak terwujud. "Karena ada kalanya perencanaan a tapi tanpa pengawasan malah jadi b," ungkapnya.

"Jadi ini satu siklus ini semuanya harus diperhatikan, mulai perencanaan sampai ke pengawasan," sambungnya.