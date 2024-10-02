Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Elektabilitas Rohmi-Firin Tertinggi, Perindo: Menunjukkan Harapan Besar Masyarakat NTB

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:56 WIB
Elektabilitas Rohmi-Firin Tertinggi, Perindo: Menunjukkan Harapan Besar Masyarakat NTB
Sitti Rohmi Djalillah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan elektabilitas pasangan Sitti Rohmi Djalillah-Musyafirin (Rohmi-Firin) tertinggi di Pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024.

“Kami bangga dengan posisi survei paslon Rohmi-Firin berdasarkan hasil survei Poltracking,” ujar Michael saat dikonfirmasi mengenai hasil survei Poltracking, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Michael juga mengatakan bahwa dari data internal, pasangan Rohmi-Firin itu juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan 4 hingga 6 bulan lalu. Unggul di atas Zulkieflimansyah dan H. Suhaili Fadhil Tohir yang dikenal dengan Bang Zul-Abah Uhel. Kemudian, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda.

“Dari data yang kami dapat Bu Rohmi dan Pak Firin berada di posisi paling unggul, di atas Iqbal-Dinda dan Zul-Uhel. Dibanding dengan 4-6 bulan lalu, trennya menunjukan kenaikan signifikan,” papar Michael.

Dia mengatakan bahwa hasil survei dari Poltracking ini juga menunjukkan harapan yang besar dari masyarakat NTB untuk Rohmi-Firin. “Ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat NTB untuk Rohmi-Firin sangat besar. Rohmi-Firin dianggap sosok paling mampu membawa kemajuan untuk NTB. Rohmi-Firin akan mewujudkan program-program kesejahteraan, menekan stunting, mempermudah akses pekerjaan, memperbaiki fasilitas pendidikan.”

 

