HOME NEWS JATIM

Calon Walkot Malang Didukung Perindo Siapkan Langkah Gaet Suara Gen Z

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:42 WIB
Calon Walkot Malang Didukung Perindo Siapkan Langkah Gaet Suara Gen Z
Calon Wali Kota Malang didukung Partai Perindo Wahyu Hidayat (Foto : MNC Media)
A
A
A

MALANG - Calon Wali Kota (Cawalkot) Malang yang didukung Partai Perindo, Wahyu Hidayat membidik potensi suara dari generasi Z dan milenial. Sebab dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagian besar merupakan generasi milineal dan gen Z mendominasinya.

Wahyu Hidayat, calon wali kota menuturkan, bila potensi pemilih muda itu disadarinya betul. Makanya sejumlah program kerjanya sengaja menyasar generasi - generasi muda supaya lebih produktif kembali.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, pada Pilkada 2024 jumlah DPT kategori milenial mencapai 214.477 dari total 660.774 pemilih.

Generasi milenial menjadi pemilih yang paling banyak jika dibandingkan dengan kategori lainnya. Sedangkan di posisi kedua, ada kategori generasi z yang mencapai 145.091 dari total DPT 660.774 pemilih.

Calon Wali Kota Malang Wahyu Hidayat membidik potensi suara dari kalangan milenial dan generasi z yang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 jumlahnya mendominasi di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Sudah kami sudah membagi mana tim pemenangan yang menangani kategori itu termasuk program dan siapa saja yang dilibatkan," kata Wahyu Hidayat, ditemui pada Rabu (2/10/2024) di Kota Malang.

Nantinya pelaksanaan teknis program itu akan dikomandoi oleh Ali Muthohirin, selaku calon wakil wali kotanya. Dimana ada beberapa program berupa beasiswa pendidikan hingga membuat 1.000 event di antaranya.

"Itu memang banyak dilaksanakan oleh Mas Ali yang juga anak muda dan saya membantu," ucapnya.

 

