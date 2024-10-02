Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Waketum Perindo ke DPRD Kader Perindo yang Baru Dilantik: APBD Senjata Utama Kita untuk Dorong Pembangunan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:43 WIB
Pesan Waketum Perindo ke DPRD Kader Perindo yang Baru Dilantik: APBD Senjata Utama Kita untuk Dorong Pembangunan
Waketum Perindo, Michael Sianipar
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar mengatakan anggota DPRD dari partai Perindo harus bisa menggunakannya jabatannya dalam mengawal kebijakan. Salah satu yang mesti dilakukan ialah kritis terhadap penyusunan anggaran.

Michael menjelaskan bahwa APBD merupakan senjata utama untuk mendorong pembangunan yang diharapkan masyarakat.

"Jadi saya harap bapak ibu supaya melihat APBD itu dana, alat kita bagi semua parpol, sebagai anggota dewan untuk bisa membawa kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi," kata Michael dalam paparannya terhadap DPRD Perindo yang baru dilantik, Rabu (2/10/2024).

Michael menilai bahwa jabatan yang didapatkan sebagai anggota dewan merupakan amanah dari masyarakat. Maka jabatan ini harus betul-betul bisa mendorong untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Makanya penyusunan APBD ini harus benar-benar kita perhatikan dengan serius. Banyak sekali yang bisa dilakukan kalau ini dikawan dengan baik. Supaya benar-benar hasil perjuangan kita diketahui," ungkap dia.

Sebagai informasi, Partai Perindo memang belum berhasil menempatkan kadernya di DPR RI pada Pemilu 2024. Namun Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo itu memili ratusan kader yang tembus pada kursi legislatif tingkat I dan II.

Secara total Perindo menepatkan kadernya sebagai anggota DPRD sebanyak 381 kursi dari 204 Kabupaten Kota atau Provinsi yang tersebar di Indonesia. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
