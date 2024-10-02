Sekolah di Gedera Israel Rusak Parah Akibat Serangan Rudal Iran

Sekolah di Gedera Israel rusak parah akibat serangan Rudal Iran (Foto: Times of Israel)

JAKARTA - Sebuah rudal menghantam sekolah di Gedera, Israel dalam serangan yang dilakukan Iran. Setidaknya ratusan rudal diluncurkan Iran ke Israel sejak Selasa(1/10/2024).

Melansir Times of Israel, foto dan video dari lokasi kejadian menunjukkan kerusakan parah pada gedung sekolah, meskipun tidak ada yang terluka.

Mayjen Rafi Milo, kepala Komando Front Dalam Negeri, mengunjungi lokasi jatuhnya roket bersama para penanggap pertama.

Sebelumnya, Iran telah meluncurkan rudal yang menargetkan Israel, kata militer menyusul peringatan Amerika Serikat (AS) mengenai ancaman serangan Iran. "Beberapa saat yang lalu, rudal diluncurkan dari Iran menuju Negara Israel," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip Newarab.com.

Dikatakannya, bahwa sirine dibunyikan di seluruh Israel, termasuk di Yerusalem. Ini terjadi setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Iran sedang bersiap untuk "segera" meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel, memperingatkan "konsekuensi berat" jika itu terjadi.

Media Israel melaporkan, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal yang ditembakkan ke Israel sementara sirene serangan udara kembali berbunyi di seluruh Israel, menandakan gelombang baru serangan rudal.

Sementara Kantor Berita Mahasiswa Iran membagikan video rudal yang terbang di atas ibu kota Iran pada hari Selasa setelah militer Israel mengumumkan rudal ditembakkan dari Iran.



(Arief Setyadi )