Dibombardir Iran, Sirine Berbunyi di Segala Penjuru Israel

JAKARTA - Iran telah meluncurkan rudal yang menargetkan Israel, kata militer pada Selasa, (1/10/2024) menyusul peringatan Amerika Serikat (AS) bahwa serangan Iran akan segera terjadi.

"Beberapa saat yang lalu, rudal diluncurkan dari Iran menuju Negara Israel," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip Newarab.com.

Dikatakan, bahwa sirine dibunyikan di seluruh Israel, termasuk di Yerusalem.

Ini terjadi setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Iran sedang bersiap untuk "segera" meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel, memperingatkan "konsekuensi berat" jika itu terjadi.

Media Israel melaporkan, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal yang ditembakkan ke Israel sementara sirene serangan udara kembali berbunyi di seluruh Israel, menandakan gelombang baru serangan rudal.

Kantor Berita Mahasiswa Iran membagikan video rudal yang terbang di atas ibu kota Iran pada hari Selasa setelah militer Israel mengumumkan rudal ditembakkan dari Iran.