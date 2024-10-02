Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dibombardir Iran, Sirine Berbunyi di Segala Penjuru Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |01:08 WIB
Dibombardir Iran, Sirine Berbunyi di Segala Penjuru Israel
Ilustrasi serangan rudal Iran ke Israel (Foto Getty/newarab.com)
A
A
A

JAKARTA - Iran telah meluncurkan rudal yang menargetkan Israel, kata militer pada Selasa, (1/10/2024) menyusul peringatan Amerika Serikat (AS) bahwa serangan Iran akan segera terjadi.

"Beberapa saat yang lalu, rudal diluncurkan dari Iran menuju Negara Israel," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan dikutip Newarab.com.

Dikatakan, bahwa sirine dibunyikan di seluruh Israel, termasuk di Yerusalem.

Ini terjadi setelah seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Iran sedang bersiap untuk "segera" meluncurkan serangan rudal balistik ke Israel, memperingatkan "konsekuensi berat" jika itu terjadi.

Media Israel melaporkan, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal yang ditembakkan ke Israel sementara sirene serangan udara kembali berbunyi di seluruh Israel, menandakan gelombang baru serangan rudal.

Kantor Berita Mahasiswa Iran membagikan video rudal yang terbang di atas ibu kota Iran pada hari Selasa setelah militer Israel mengumumkan rudal ditembakkan dari Iran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement