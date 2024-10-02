Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Keluarkan Peringatan Keamanan Antisipasi Serangan Iran ke Israel

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |00:30 WIB
AS Keluarkan Peringatan Keamanan Antisipasi Serangan Iran ke Israel
AS keluarkan peringatan keamanan antisipasi serangan Iran ke Israel (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel telah mengeluarkan peringatan keamanan bagi para karyawannya dan keluarga. Hal tersebut dilakukan menyusul laporan bahwa Iran tengah bersiap untuk melancarkan serangan terhadap Israel.

Menukil Turkiyetoday, Selasa (1/10/2024), dalam pernyataan tertulisnya, kedutaan menyarankan para karyawan dan keluarga mereka untuk tetap tinggal di rumah atau di lokasi aman terdekat hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat situasi keamanan saat ini yang tengah memanas.

Waktu peringatan ini sangat penting, menyusul klaim mengenai persiapan Iran untuk menyerang Israel.

Sebelumnya, Kedutaan Besar AS telah mengeluarkan peringatan serupa menjelang serangan Iran pada bulan April terhadap Israel, yang melibatkan sejumlah pesawat nirawak dan rudal.


Seorang pejabat senior AS mengomentari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya tindakan Israel terhadap Lebanon, dengan menyatakan, "AS memiliki indikasi bahwa Iran sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan rudal balistik terhadap Israel dalam waktu dekat."
 

(Arief Setyadi )

      
