Kematian Hassan Nasrallah Dirayakan oleh Warga Iran Antirezim di Seluruh Dunia

BEIRUT - Berita kematian Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dirayakan oleh orang-orang Iran antirezim di seluruh dunia. Seperti diketahui, Israel telah mengakui membunuh Nasrallah dalam serangan udara ke Hizbullah di Lebanon pada Sabtu (28/9/2024).

Setelah konfirmasi bahwa Nasrallah telah tewas dalam serangan itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei segera dipindahkan ke lokasi yang aman, di tengah kekhawatiran yang jelas bahwa ia mungkin dalam bahaya.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) memperingatkan Iran bahwa setiap tindakan balasan terhadap Israel atas pembunuhan Nasrallah atau kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada bulan Juli kemungkinan akan memicu respons yang lebih kuat dari Israel daripada serangan langsung Iran terhadap Israel pada bulan April.

Serangan itu, yang dilancarkan sebagai balasan atas dugaan serangan Israel terhadap gedung konsuler di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus yang menewaskan dua jenderal di antara beberapa perwira IRGC, menyebabkan Rezim Islam menembakkan lebih dari 300 rudal dan pesawat nirawak ke Israel, yang sebagian besar ditembak jatuh oleh Israel dan koalisi yang dipimpin AS.

Setelah serangan itu, Israel diduga membalas dengan serangan pesawat nirawak terbatas di kota Isfahan di Iran yang menampung salah satu pusat penelitian nuklir terbesar rezim tersebut. Para analis mengatakan serangan terhadap baterai pertahanan udara S-300 tampaknya dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Teheran.