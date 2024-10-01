Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kematian Hassan Nasrallah Dirayakan oleh Warga Iran Antirezim di Seluruh Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:02 WIB
Kematian Hassan Nasrallah Dirayakan oleh Warga Iran Antirezim di Seluruh Dunia
Berita kematian Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dirayakan oleh orang-orang Iran yang antirezim di seluruh dunia (Foto: NDTV)
A
A
A

BEIRUT - Berita kematian Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dirayakan oleh orang-orang Iran antirezim di seluruh dunia. Seperti diketahui, Israel telah mengakui membunuh Nasrallah dalam serangan udara ke Hizbullah di Lebanon pada Sabtu (28/9/2024).

Setelah konfirmasi bahwa Nasrallah telah tewas dalam serangan itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei segera dipindahkan ke lokasi yang aman, di tengah kekhawatiran yang jelas bahwa ia mungkin dalam bahaya.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) memperingatkan Iran bahwa setiap tindakan balasan terhadap Israel atas pembunuhan Nasrallah atau kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada bulan Juli kemungkinan akan memicu respons yang lebih kuat dari Israel daripada serangan langsung Iran terhadap Israel pada bulan April.

Serangan itu, yang dilancarkan sebagai balasan atas dugaan serangan Israel terhadap gedung konsuler di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus yang menewaskan dua jenderal di antara beberapa perwira IRGC, menyebabkan Rezim Islam menembakkan lebih dari 300 rudal dan pesawat nirawak ke Israel, yang sebagian besar ditembak jatuh oleh Israel dan koalisi yang dipimpin AS.

Setelah serangan itu, Israel diduga membalas dengan serangan pesawat nirawak terbatas di kota Isfahan di Iran yang menampung salah satu pusat penelitian nuklir terbesar rezim tersebut. Para analis mengatakan serangan terhadap baterai pertahanan udara S-300 tampaknya dimaksudkan untuk mengirim pesan ke Teheran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409//pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175243//aktivis_kemanusiaan_greta_thunberg-mLcC_large.jpg
Greta Thunberg Ungkap Alami Penyiksaan dalam Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175227//khalil_al_hayya-oTm2_large.jpg
Hamas Siap Capai Kesepakatan Damai, tapi Satu Syarat Wajib Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175006//ilustrasi-XAfy_large.jpg
Hamas dan Israel Mulai Negosiasi, Trump Optimis Kesepakatan Damai Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/612/3174870//aktivis-JOPb_large.jpg
Viral! Aktivis Greta Thunberg Dijambak, Diseret, dan Dipaksa Cium Bendera Israel oleh Pasukan Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174741//gaza-2Vbr_large.jpg
Tiba di Mesir, Hamas Siap Berunding dengan Israel untuk Akhiri Perang Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement