Hizbullah Tembakkan Roket Sejauh 150 Km, Siap Lawan Serangan Darat Israel

Hizbullah menyatakan siap menghadapi serangan darat Israel ke target-target Hizbullah di Lebanon (Foto: AP)

BEIRUT – Hizbullah menyatakan siap menghadapi serangan darat Israel ke target-target Hizbullah di Lebanon. Wakil Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengatakan pasukan perlawanan siap untuk pertempuran darat.

Dalam pidato publik pertamanya pada Senin (30/9/2024) sejak kematian Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, Qassem mengatakan Hizbullah terus menembakkan roket sejauh 150 km (93 mil) ke wilayah Israel.

"Kami akan menghadapi kemungkinan apa pun dan kami siap jika Israel memutuskan untuk masuk melalui darat dan pasukan perlawanan siap untuk pertempuran darat," katanya.

Dia menegaskan Israel tidak akan mencapai tujuannya. "Kami tahu bahwa pertempuran itu mungkin akan berlangsung lama. Kami akan menang seperti kami menang dalam pembebasan tahun 2006," katanya, mengacu pada konflik besar terakhir antara kedua musuh bebuyutan itu.

Invasi darat Israel ke Lebanon ini menyusul ledakan mematikan pager Hizbullah yang dipasangi bom, serangan udara selama dua minggu, dan pembunuhan Nasrallah pada Jumat (27/9/2024), yang memberikan pukulan terberat bagi kelompok tersebut dalam beberapa dekade.

Menurut pemerintah Lebanon, serangan udara intensif tersebut telah menewaskan beberapa komandan Hizbullah tetapi juga menewaskan sekitar 1.000 warga sipil dan memaksa satu juta orang meninggalkan rumah mereka.