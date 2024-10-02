Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Belum Terima Laporan Terkait Korban Serangan Rudal Iran

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |01:36 WIB
Israel Belum Terima Laporan Terkait Korban Serangan Rudal Iran
Serangan rudal Iran ke Israel (Foto: Aljazeera)
A
A
A

JAKARTA - Iran menembakkan rudal balistik ke Israel pada Selasa (1/10/2024) sebagai balasan atas kampanye Israel terhadap sekutu Hizbullah Teheran di Lebanon. Israel belum mengetahui ada tidaknya korban dalam serangan secara masif yang dilakukan Iran.

Namun, alarm berbunyi di seluruh Israel dan ledakan terdengar di Yerusalem dan lembah Sungai Yordan setelah warga Israel menumpuk di tempat perlindungan bom. Reporter di televisi pemerintah berbaring di tanah selama siaran langsung. Radio militer Israel mengatakan hampir 200 rudal telah diluncurkan Iran ke Israel. 

Garda Revolusi Iran mengatakan, Iran telah meluncurkan puluhan rudal ke Israel, dan jika Israel membalas, respons Teheran akan "lebih menghancurkan dan merusak".

Militer Israel kemudian membunyikan tanda aman dan mengatakan, warga Israel bebas meninggalkan tempat perlindungan mereka.  Juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan militer tidak mengetahui adanya cedera akibat serangan rudal Iran, mengutip Reuters. Namun, ia menggambarkan serangan itu sebagai serangan serius dan mengatakan akan ada konsekuensinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement