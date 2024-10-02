Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lakukan Serangan Balasan ke Israel, Iran: Kami Sudah Menahan Diri Berbulan-bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:34 WIB
Lakukan Serangan Balasan ke Israel, Iran: Kami Sudah Menahan Diri Berbulan-bulan
Iran secara resmi melancarkan serangkaian serangan rudal terhadap target dan fasilitas militer serta keamanan rezim Zionis (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA Iran secara resmi melancarkan serangkaian serangan rudal terhadap target dan fasilitas militer serta keamanan rezim Zionis Israel.. Setelah menahan diri selama berbulan-bulan, Angkatan bersenjata Republik Islam Iran akhirnya pada Rabu (2/10/2024) melakukan serangan dalam rangka menggunakan hak wajarnya untuk membela diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Serangan balasan ini diluncurkan sebagai tanggapan terhadap tindakan agresif rezim Zionis, termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Republik Islam Iran serta syahidnya Ismail Haniyeh, Ketua Biro Politik Gerakan Hamas di Tehran yang merupakan tamu resmi pemerintah Republik Islam Iran, serta syahidnya Sayyid Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dan Jenderal Nilforushan, penasihat militer senior Iran di Beirut.

Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menegaskan penggunaan hak pembelaan diri oleh Republik Islam Iran, setelah menahan diri dalam waktu yang lama, menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida oleh rezim apartheid pendudukan Zionis terhadap rakyat Palestina dan agresi militer rezim ini terhadap Lebanon dan Suriah masih berlanjut.

“Berlawanan dengan rezim Zionis yang selalu menganggap warga sipil yang tidak bersalah dan infrastruktur sipil sebagai target yang sah untuk penyerangan dan pembunuhan, Republik Islam Iran berdasarkan prinsip-prinsip moral dan ajaran suci Islam serta dengan mematuhi sepenuhnya prinsip perbedaan menurut hukum humaniter internasional, hanya menargetkan sasaran dan infrastruktur militer dan keamanan rezim Zionis dalam serangan rudal defensifnya,” terangnya.

 

