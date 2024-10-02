Gelar Apel Kesaktian Pancasila, Ansor Kawal Transisi Pemerintah Berjalan Damai

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin memastikan situasi transisi dan kepemimpinan Indonesia ke depan akan berjalan lancar dan damai.

Hal ini Addin sampaikan dalam helatan Apel Kesaktian Pancasila di halaman Masjid Raya Albantani, Serang, Banten, Selasa (1/10).

“Kita akan memastikan dan menjaga situasi transisi Republik berjalan lancar dan damai. Dan kita pastikan seluruh Ansor Banser, seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, akan mengawal kepemimpinan Indonesia ke depan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Addin dalam orasinya.

Addin berharap agar kepemimpinan Indonesia ke depan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan dan bisa membawa negara melompat lebih jauh.

Atas dasar hal tersebut, Addin meminta para kader Ansor Banser untuk mengonsolidasikan kekuatan organisasi dengan masif, sekaligus membuktikan komitmen terhadap negara melalui gerakan yang terorganisir.

“Kita buktikan sebagai organisasi terdidik, terorganisir, dan kita adalah pasukan terlatih yang siap bergerak kapanpun dibutuhkan negara maupun masyarakat dan utamanya oleh Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.