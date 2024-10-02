Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Apel Kesaktian Pancasila, Ansor Kawal Transisi Pemerintah Berjalan Damai

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |00:05 WIB
Gelar Apel Kesaktian Pancasila, Ansor Kawal Transisi Pemerintah Berjalan Damai
GP Ansor
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin memastikan situasi transisi dan kepemimpinan Indonesia ke depan akan berjalan lancar dan damai. 

Hal ini Addin sampaikan dalam helatan Apel Kesaktian Pancasila di halaman Masjid Raya Albantani, Serang, Banten, Selasa (1/10).

“Kita akan memastikan dan menjaga situasi transisi Republik berjalan lancar dan damai. Dan kita pastikan seluruh Ansor Banser, seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, akan mengawal kepemimpinan Indonesia ke depan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Addin dalam orasinya.

Addin berharap agar kepemimpinan Indonesia ke depan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pembangunan dan bisa membawa negara melompat lebih jauh.

Atas dasar hal tersebut, Addin meminta para kader Ansor Banser untuk mengonsolidasikan kekuatan organisasi dengan masif, sekaligus membuktikan komitmen terhadap negara melalui gerakan yang terorganisir.

“Kita buktikan sebagai organisasi terdidik, terorganisir, dan kita adalah pasukan terlatih yang siap bergerak kapanpun dibutuhkan negara maupun masyarakat dan utamanya oleh Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Prabowo-Gibran NU GP Ansor Ansor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174119//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-LUzV_large.jpg
Ini Alasan Jokowi Dukung Prabowo dan Gibran 2 Periode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171988//jokowi-tSv7_large.jpg
Menerka Rencana Politik Jokowi di Balik Instruksi ke Relawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171964//nasdem-1XcR_large.jpg
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Nasdem: Pemilu Masih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171054//jokowi-UPZX_large.jpg
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170663//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-w7r5_large.jpg
KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Diduga Tahu Aliran Dana Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement