HOME NEWS NUSANTARA

Pria Ini Pamer Alat Kelamin di Minimarket, Diperiksa Kesehatan Jiwanya

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:18 WIB
Pria pamer alat kelamin di minimarket ditangkap polisi (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pria memamerkan alat kelamin (eksibisionis) di sebuah minimarket Bandarlampung. Kini pelaku sudah ditangkap polisi dan tengah diperiksa kesehatan jiwanya. 

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, pelaku berinisial G telah diperiksa di Mapolresta Bandarlampung pada Selasa (1/10/2024). 

“Untuk sementara pelaku ekshibisionisme atau melakukan perbuatan mesum di ruang umum (minimarket) sudah kami amankan,” ujar Hendrik saat dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024). 

Hendrik menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku berinisial G tersebut kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka. 

“Kami undang ke Polresta Bandarlampung, kami periksa, kasusnya kami naikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka," tuturnya. 

Saat ini, sambungnya, terhadap pelaku telah dilakukan penahanan di Mapolresta Bandarlampung.

 

