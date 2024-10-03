Viral! Diduga Bupati Nias Barat Mesra-mesraan dengan Kadis, Nih Foto-fotonya

Diduga Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dengan wanita yang diduga Kadis Pariwisata April Imelda Juita Hia (Foto : Facebook/@@Nytedaeli Pak Oliv Daeli)

NIAS BARAT - Foto dan video mesra diduga Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dengan wanita yang diduga Kadis Pariwisata April Imelda Juita Hia jadi viral di media sosial. Menanggapi hal itu, PLT Bupati Nias Barat Era Era Hia menyebut hal itu memalukan instansi Pemkab Nias Barat.

Momen kemesraan Khenoki Waruwu yang cuti lantaran maju Pilkada 2024, dengan seorang Kadis Pariwisata viral usai diunggah akun Facebook Nytedaeli Pak Oliv Daeli pada, Rabu 2 Oktober 2024.

Era Era Hia mengatakan hal tersebut memalukan, harusnya pejabat bisa tahan terhadap godaan termasuk urusan wanita. "Memalukan nama pemerintah kabupaten Nias Barat, apalagi keduanya pejabat teras," ucap Era Era Hia kepada MNC Media, Kamis (3/10/2024).

Atas kejadian tersebut, dia menghimbau kepada seluruh ASN di wilayah Kabupaten Nias Barat agar menjaga etika, sehingga tidak terjadi hal serupa.

"Kepada seluruh ASN agar menjaga etika, kejadian serupa tidak terulang lagi," imbaunya.

Dia menegaskan dalam waktu dekat akan mendiskusikan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Kadis Pariwisata, dimana kemungkinan akan dinonjobkan.