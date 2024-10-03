Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Viral! Diduga Bupati Nias Barat Mesra-mesraan dengan Kadis, Nih Foto-fotonya

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:33 WIB
Viral! Diduga Bupati Nias Barat Mesra-mesraan dengan Kadis, Nih Foto-fotonya
Diduga Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dengan wanita yang diduga Kadis Pariwisata April Imelda Juita Hia (Foto : Facebook/@@Nytedaeli Pak Oliv Daeli)
A
A
A

NIAS BARAT - Foto dan video mesra diduga Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dengan wanita yang diduga Kadis Pariwisata April Imelda Juita Hia jadi viral di media sosial. Menanggapi hal itu, PLT Bupati Nias Barat Era Era Hia menyebut hal itu memalukan instansi Pemkab Nias Barat.

Momen kemesraan Khenoki Waruwu yang cuti lantaran maju Pilkada 2024, dengan seorang Kadis Pariwisata viral usai diunggah akun Facebook Nytedaeli Pak Oliv Daeli pada, Rabu 2 Oktober 2024.

Era Era Hia mengatakan hal tersebut memalukan, harusnya pejabat bisa tahan terhadap godaan termasuk urusan wanita. "Memalukan nama pemerintah kabupaten Nias Barat, apalagi keduanya pejabat teras," ucap Era Era Hia kepada MNC Media, Kamis (3/10/2024).

Bupati Nias Barat Mesra (Foto : Facebook)

Atas kejadian tersebut, dia menghimbau kepada seluruh ASN di wilayah Kabupaten Nias Barat agar menjaga etika, sehingga tidak terjadi hal serupa.

"Kepada seluruh ASN agar menjaga etika, kejadian serupa tidak terulang lagi," imbaunya.

Dia menegaskan dalam waktu dekat akan mendiskusikan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Kadis Pariwisata, dimana kemungkinan akan dinonjobkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement