Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Citral Satelit Ungkap Kerusakan Serius di Pangkalan Udara Israel Dampak Serangan Rudal Iran

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:18 WIB
Citral Satelit Ungkap Kerusakan Serius di Pangkalan Udara Israel Dampak Serangan Rudal Iran
Citra satelit memperlihatkan dampak kerusakan yang ditimbulkan rudal Iran. (Foto: Tehran Times)
A
A
A

TEHERAN - Sebuah citra satelit yang diklaim sebagai pangkalan Nevatim di Israel selatan disebut menjadi bukti keberhasilan dari serangan ratusan rudal Iran ke negara zionis tersebut. Dalam gambar tersebut  terlihat ada lubang besar pada atap hanggar pesawat di pangkalan udara tersebut.

Media Iran Tehrantimes, menyebutkan jika citra satelit pangkalan Nevatim di Israel selatan memperlihatkan kerusakan signifikan di sana. Tampak puing-puing berserakan di area di dekat landasan pacu dan beberapa bangunan juga jadi korban.  

Pangkalan udara tersebut terletak di gurun Negev, menampung pesawat-pesawat tercanggih milik Angkatan Udara Israel. Termasuk pesawat tempur siluman F-35 Lightning II. Pangkalan ini juga menampung pesawat angkut C-130, pesawat tanker Boeing 707, dan pesawat pengintai.

Setidaknya tujuh video menunjukkan 20 hingga 30 rudal balistik Iran menghantam pangkalan itu, menyebabkan kerusakan besar, demikian dilaporkan Tasnim. Beberapa sumber mengatakan lebih dari 20 jet tempur hancur.

Militer Israel mengakui kerusakan pada beberapa pangkalan udara akibat serangan rudal tersebut. Hanya saja mereka membantah jika jet tempur, pesawat nirawak, dan infrastruktur penting terpengaruh. 

Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh telah mengonfirmasi bahwa operasi militer tersebut mencapai lebih dari 90% keberhasilan, dan mencatat tidak ada lokasi sipil yang menjadi sasaran. Dia menambahkan bahwa tiga pangkalan militer dan satu situs intelijen terkena serangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement