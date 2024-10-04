Citral Satelit Ungkap Kerusakan Serius di Pangkalan Udara Israel Dampak Serangan Rudal Iran

TEHERAN - Sebuah citra satelit yang diklaim sebagai pangkalan Nevatim di Israel selatan disebut menjadi bukti keberhasilan dari serangan ratusan rudal Iran ke negara zionis tersebut. Dalam gambar tersebut terlihat ada lubang besar pada atap hanggar pesawat di pangkalan udara tersebut.

Media Iran Tehrantimes, menyebutkan jika citra satelit pangkalan Nevatim di Israel selatan memperlihatkan kerusakan signifikan di sana. Tampak puing-puing berserakan di area di dekat landasan pacu dan beberapa bangunan juga jadi korban.

Pangkalan udara tersebut terletak di gurun Negev, menampung pesawat-pesawat tercanggih milik Angkatan Udara Israel. Termasuk pesawat tempur siluman F-35 Lightning II. Pangkalan ini juga menampung pesawat angkut C-130, pesawat tanker Boeing 707, dan pesawat pengintai.

Setidaknya tujuh video menunjukkan 20 hingga 30 rudal balistik Iran menghantam pangkalan itu, menyebabkan kerusakan besar, demikian dilaporkan Tasnim. Beberapa sumber mengatakan lebih dari 20 jet tempur hancur.

Militer Israel mengakui kerusakan pada beberapa pangkalan udara akibat serangan rudal tersebut. Hanya saja mereka membantah jika jet tempur, pesawat nirawak, dan infrastruktur penting terpengaruh.

Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh telah mengonfirmasi bahwa operasi militer tersebut mencapai lebih dari 90% keberhasilan, dan mencatat tidak ada lokasi sipil yang menjadi sasaran. Dia menambahkan bahwa tiga pangkalan militer dan satu situs intelijen terkena serangan.