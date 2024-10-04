Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diplomasi DPR Dinilai Alami Kemajuan dan Aktif Suarakan Kepentingan RI

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |00:25 WIB
Diplomasi DPR Dinilai Alami Kemajuan dan Aktif Suarakan Kepentingan RI
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja diplomasi DPR RI periode 2019-2024 ke belakang di bawah kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua dianggap mengalami kemajuan yang cukup tinggi.

“Selama 5 tahun terakhir, DPR telah menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi parlemen baik di level regional maupun internasional,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2019 hingga masa jabatannya berakhir pada 30 September 2024, DPR diketahui menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan dan sidang forum parlemen internasional. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah saat DPR menjadi tuan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali tahun 2022. IPU sendiri merupakan forum parlemen dunia di mana Sidang IPU ke-144 dilaksanakan di akhir-akhir pandemi Covid-19 melanda.

Di tahun yang sama, DPR juga menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) atau forum parlemen negara-negara G20. Perhelatan P20 dianggap cukup bergengsi mengingat forum ini dihadiri para ketua parlemen negara-negara G20, yang mana KTT G20 saat itu digelar di Indonesia.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175839//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-VD37_large.jpeg
DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang via Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175672//anggota_komisi_ix_dpr_ri_arzeti_bilbina-3EGh_large.jpg
Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175473//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-goMp_large.jpg
DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175198//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-bkBQ_large.jpg
Waka DPR Nilai Instruksi Prabowo ke Menko PM Periksa Pesantren Sudah Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175158//komite_reformasi_polri_akan_dilantik-REkm_large.jpg
Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930//tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement