HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekerja Bangunan di Bogor Tewas Diduga Tersengat Listrik

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |02:30 WIB
Pekerja Bangunan di Bogor Tewas Diduga Tersengat Listrik
Lokasi tewasnya pekerja bangunan (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Pekerja bangunan bernama Oba (60), tewas diduga tersengat listrik di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 1 Oktober 2024. Awalnya, korban seperti biasanya bekerja sebagai tukang bangunan mulai bekerja sekira pukul 07.00 WIB untuk mengecek bangunan pasang batako sambil membawa bahan bangunan plafon (holo).

"Diduga bahan bangunan holo tersebut menempel ke kabel tiang listrik lalu korban berteriak," kata Iwan dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Salah satu saksi dan warga yang mendengar teriakan tersebut langsung memeriksa keadaan korban. Setelah dicek ternyata sudah dalam posisi duduk tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit.

"Kemudian setelah mendapat tindakan medis korban sudah tidak tertolong," jelasnya.

 

