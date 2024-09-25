5 Orang Tersengat Listrik saat Geser Warung di Sragen, 1 Tewas

SRAGEN – Warga Dukuh Winong, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen gempar menyusul kejadian 5 orang tersengat listrik, Selasa (24/9/2024) siang. Dalam peristiwa ini, 1 orang tewas dan 4 korban lainnya harus mendapatkan perawatan medis.

Peristiwa terjadi di warung mi ayam milik Fajar (38) warga setempat sekitar pukul 10.00 WIB. Kala itu, Fajar mengajak empat kerabatnya menggeserkan warung ke sebelah kanan. Mereka yang diajak yakni Agus Widodo (42), Sunarto (38), Fahrudin Subhan (38) ketiganya warga Dukuh Winong, dan Rajiman (40) warga Dukuh Mendeng, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Saat bongkaran, tiang warung yang terbuat dari besi harus dipotong karena kondisinya dicor. Ketika warung diangkat dan digeser ke arah kanan sekitar 3 meter, ternyata tersangkut pohon jati. Mereka lalu mengundurkannya ke arah belakang.

Nahasnya, kabel listrik yang mengalir ke warung putus dan menempel di kerangka warung. Saat itu, aliran listrik di kabel tidak dimatikan terlebih dahulu saat warung diangkat.