3 Remaja di Sragen Nekat Coret Bendera Merah Putih

SRAGEN – Aksi vandalisme terhadap Bendera Merah Putih menghebohkan warga Sragen. Sang Saka ditemukan dalam kondisi tercoret-coret di lingkungan SDN 2 Gondang, memicu kecaman luas dari masyarakat.

Yang mengejutkan, pelaku vandalisme tersebut adalah tiga remaja di bawah umur. Ketiganya kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Ketiganya adalah SAP (13), DPP (14), dan RM (15). Awalnya mereka hanya berniat membeli cat semprot Pylox untuk mengecat spion motor milik pacar salah satu dari mereka," ungkap Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, Selasa (22/7/2025).

Namun niat awal itu berubah menjadi tindakan kriminal. Mereka beralih ke SDN 2 Gondang dan mulai melakukan aksi vandalisme. SAP mencoret-coret dinding sekolah dengan kata-kata kotor, gambar tak senonoh, dan tulisan "GAZA".

RM, yang diduga menjadi otak dari aksi ini, menambahkan coretan provokatif seperti “ANTI GAZA”, “BOM”, dan simbol-simbol tak dikenal.

Puncak pelecehan terjadi ketika mereka menurunkan Bendera Merah Putih yang tengah berkibar di halaman sekolah. Atas arahan RM, SAP mencoret bendera tersebut dengan tulisan “GAZA14”, kemudian mengibarkannya kembali seolah tak terjadi apa-apa.