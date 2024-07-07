Main Bola di Lapangan, Pelajar SMK Tewas Tersengat Listrik Tiang Lampu

JAKARTA - Seorang pria berinisial MWG ditemukan tewas tergeletak di sebuah lapangan olahraga di kawasan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Polisi mengungkap, MWG tewas tersengat aliran listrik usai memegang tiang lampu penerangan yang ada di lapangan tersebut.

"Korban meninggal dunia karena tersengat aliran listrik," kata Kapolsek Cakung, Kompol Panji Ali, saat dikonfirmasi Sabtu (6/7/2024).

Peristiwa tersebut terjadi di Gang H Niun, Lapangan Bulutangkis, RT 010/04, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB.

Panji mengatakan, saat itu korban sedang bermain bola di lapangan Bulutangkis bersama sejumlah teman-temannya. Korban sempat memegang tiang lampu yang ada di lokasi kejadian.

"Kemudian tangan korban memegang tiang lampu penerangan lapangan bulutangkis, namun korban berteriak minta tolong," ujarnya.

Sejumlah rekan korban berupaya membantu korban dengan mencari bambu. Setelah ditolong, dengan bambu akhirnya korban bisa terlepas dari tiang lampu dan kemudian terjatuh.

"Rekan korban memanggil ayah korban dan ketika ayah korban sampai di tkp, korban sudah meninggal dunia," sambungnya.