Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mahasiswa Asal Perancis Tewas di Kamar Mandi Gegerkan Warga Sragen

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |13:26 WIB
Mahasiswa Asal Perancis Tewas di Kamar Mandi Gegerkan Warga Sragen
WN Prancis meninggal di kamar mandi
A
A
A

SRAGEN – Warga Desa Kauman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen gempar, Kamis (23/01/2025) pukul 03.30 WIB. Seorang warga negara asing (WNA) asal Perancis, Clara Danielle Jeanne Carmagnolle (24) ditemukan tewas di kamar mandi di salah satu rumah warga setempat.

Korban merupakan mahasiswa yang berdomisili di Semarang dan tengah mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia. Korban diketahui memiliki riwayat anemia, dan berdasarkan hasil diagnosa dari RS Islam Yakssi Gemolong tidak ditemukan tanda kekerasan. 

“Hasil pemeriksaan awal dari Puskesmas Gemolong, tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke RSUD Dr Moewardi Solo untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi.

Kapolres mengatakan, sebelum kejadian korban sempat mengeluhkan pusing dan menjalani pemeriksaan medis di RSI Islam Yakssi Gemolong, di mana dokter mengonfirmasi riwayat anemia berdasarkan hasil laboratorium.

Pada Senin (20/1/2025) sekitar pukul 19.15 WIB, korban mengeluh kepada pelapor, Siti Muntafiah, bahwa ia merasa pusing. Korban kemudian meminta izin untuk beristirahat lebih awal di kamarnya.

Kemudian pada Rabu (22/1/2025) pukul 09.30 WIB, korban kembali mengeluh pusing. Pelapor bersama dua saksi lainnya, yaitu Mujianto dan Ayu Hikmah Azizah, membawa korban ke RSI Islam Yakssi Gemolong untuk pemeriksaan.

Dokter di RSI Islam Yakssi Gemolong melakukan diagnosa dan cek laboratorium. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui memiliki riwayat anemia, sesuai dengan hasil laboratorium yang dibawa korban dari Perancis. Korban diberikan obat anemia oleh pihak rumah sakit dan diizinkan kembali ke rumah.

Selanjutnya pada Kamis (23/1/2025) sekitar pukul 03.30 WIB, ketika pelapor hendak ke kamar mandi, mendapati pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci. Pelapor memanggil-manggil nama korban namun tidak ada respons. Setelah menunggu lima menit, pelapor membuka pintu kamar mandi dan menemukan korban dalam posisi jatuh di lantai dengan kepala bersandar di dinding. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sragen Prancis anemia mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973//peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179683//mayat_bayi_di_kali_lodan-73uk_large.jpg
Tragis! Bayi Perempuan Ditemukan Tewas di Kali Lodan, Diduga Terjatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179538//ibu_negara_prancis_elysee_macron-uIOW_large.jpg
Picu Rumor Transgender, Catatan Pajak Ibu Negara Prancis Muncul dengan Nama Pria Jean-Michel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement