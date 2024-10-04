Tragis! Mahasiswa Unnes Tewas Gantung Diri di Kos, Isi Surat Wasiatnya Bikin Pilu

SEMARANG- Seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) ditemukan meninggal di kamar kosnya di Jalan Pisang, Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Korban berinisial VIS diduga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

Kapolsek Gunung Pati, Kompol Agung Raharjo, mengatakan, polisi sedang menyelidiki kasus tersebut dan mengembangkan penyelidikan.

"Kita sudah melakukan olah TKP, serta melaksanakan evakuasi jenazah korban bunuh diri," ujar Kompol Agung, kepada awak media, Jumat (4/10/2024).

Korban berasal dari Kubu Raya, Kalimantan Barat. VIS juga dikenal sebagai sosok yang tertutup. Warga hanya sering mendengar suara korban sedang bermain game di kamar kosnya.

Saat ditemukan warga, korban sudah tergantung seutas kabel. Pemilik indekos curiga, pasalnya korban sejak satu hari sebelum bunuh diri jarang keluar kamar. Video mahasiswa Unnes bunuh diri juga viral di media sosial.

Polisi juga menemukan surat wasiat yang berisi tulisan curahan hatinya. Surat tersebut ditujukan bagi orangtuanya. Isi surat wasiat itu nampak menggambarkan rasa penyesalan korban merasa dirinya gagal serta meminta maaf kepada orangtuanya.