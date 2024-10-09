Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Fakta Bahrain, Calon Lawan Timnas Indonesia di Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang Jadi Sekutu Utama AS di Teluk

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |11:18 WIB
Fakta Bahrain, Calon Lawan Timnas Indonesia di Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang Jadi Sekutu Utama AS di Teluk
Bahrain akan jadi calon lawan timnas Indonesia. (Foto: traveldiaryparnashree)
A
A
A

MANAMA - Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (10/10/2024). Berada di kawasan Teluk Persia, Bahrain merupakan negara yang disebut memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat bahkan disebut sebagai sekutu utama NATO di Kawasan Teluk. 

Bahkan dalam situs Navsea.navy.mil milik pemerintah Amerika Serikat digambarkan bagaimana dekatnya hubungan negara tersebut. Meski, secara geografis, negara yang merdeka pada 15 Agustus 1971 itu dekat dengan Iran dan Arab Saudi. 

"Ketergantungan ekonomi pada Arab Saudi, dan kedekatan dengan Iran mengharuskannya untuk memainkan tindakan penyeimbangan yang rumit dalam urusan luar negeri di antara negara-negara tetangganya yang lebih besar," tulis Navsea dalam situs mereka. 

Hubungan Bahrain dan Amerika dimulai sejak negara tersebut merdeka pada 1971 setelah kemerdekaannya dari Inggris. Kedutaan Besar AS di Manama dibuka pada tanggal 21 September 1971, yang dilanjutkan dengan pengiriman duta besar tetap, empat tahun kemudian. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1977, Kedutaan Besar Bahrain di Washington, DC dibuka. 

Bahrain disebut menjadi mitra penting AS dalam berbagai inisiatif pertahanan di kawasan Teluk. Negara yang  disebut sebagai "Tanah Keabadian" atau "Surga Raya" itu ikut dalam Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS. 

Pasukan Bahrain juga telah mendukung Pasukan Bantuan Keamanan Internasional di Afghanistan, dengan menyediakan keamanan perimeter di pangkalan militer. AS menetapkan Bahrain sebagai Sekutu Utama Non-NATO pada tahun 2002.


Sejarah Bahrain

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/18/2994343/bahrain-bebaskan-1-584-tahanan-usai-mendapat-pengampunan-JiwYFA2sil.jpg
Bahrain Bebaskan 1.584 Tahanan Usai Mendapat Pengampunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/18/2861715/protes-perlakuan-tak-manusiawi-para-narapidana-di-bahrain-gelar-mogok-makan-xwk6qI4zgw.jpg
Protes Perlakuan Tak Manusiawi, Para Narapidana di Bahrain Gelar Mogok Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/18/2797949/setelah-4-tahun-qatar-dan-bahrain-sepakat-lanjutkan-hubungan-diplomatik-4PSO2a0zgW.jpg
Setelah 4 Tahun, Qatar dan Bahrain Sepakat Lanjutkan Hubungan Diplomatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/28/18/2072099/kedutaannya-diserbu-demonstran-bahrain-tarik-duta-besarnya-dari-irak-ISH4DLsSWi.jpg
Kedutaannya Diserbu Demonstran, Bahrain Tarik Duta Besarnya dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/05/18/1973319/dituduh-jadi-mata-mata-qatar-pemimpin-oposisi-bahrain-dipenjara-seumur-hidup-9dR9E3d9bF.jpg
Dituduh Jadi Mata-Mata Qatar, Pemimpin Oposisi Bahrain Dipenjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/11/18/1828455/delegasi-bahrain-diusir-dari-masjid-al-aqsa-saat-kunjungi-yerusalem-RNpZTVnhFE.jpg
Delegasi Bahrain Diusir dari Masjid Al Aqsa saat Kunjungi Yerusalem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement