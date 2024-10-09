Fakta Bahrain, Calon Lawan Timnas Indonesia di Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang Jadi Sekutu Utama AS di Teluk

MANAMA - Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (10/10/2024). Berada di kawasan Teluk Persia, Bahrain merupakan negara yang disebut memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat bahkan disebut sebagai sekutu utama NATO di Kawasan Teluk.

Bahkan dalam situs Navsea.navy.mil milik pemerintah Amerika Serikat digambarkan bagaimana dekatnya hubungan negara tersebut. Meski, secara geografis, negara yang merdeka pada 15 Agustus 1971 itu dekat dengan Iran dan Arab Saudi.

"Ketergantungan ekonomi pada Arab Saudi, dan kedekatan dengan Iran mengharuskannya untuk memainkan tindakan penyeimbangan yang rumit dalam urusan luar negeri di antara negara-negara tetangganya yang lebih besar," tulis Navsea dalam situs mereka.

Hubungan Bahrain dan Amerika dimulai sejak negara tersebut merdeka pada 1971 setelah kemerdekaannya dari Inggris. Kedutaan Besar AS di Manama dibuka pada tanggal 21 September 1971, yang dilanjutkan dengan pengiriman duta besar tetap, empat tahun kemudian. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1977, Kedutaan Besar Bahrain di Washington, DC dibuka.

Bahrain disebut menjadi mitra penting AS dalam berbagai inisiatif pertahanan di kawasan Teluk. Negara yang disebut sebagai "Tanah Keabadian" atau "Surga Raya" itu ikut dalam Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS.

Pasukan Bahrain juga telah mendukung Pasukan Bantuan Keamanan Internasional di Afghanistan, dengan menyediakan keamanan perimeter di pangkalan militer. AS menetapkan Bahrain sebagai Sekutu Utama Non-NATO pada tahun 2002.



Sejarah Bahrain