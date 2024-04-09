Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bahrain Bebaskan 1.584 Tahanan Usai Mendapat Pengampunan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |12:04 WIB
Bahrain Bebaskan 1.584 Tahanan Usai Mendapat Pengampunan
Bahrain bebaskan 1.584 tahanan usai mendapat pengampunan (Foto: The Sun)
A
A
A

DUBAI - Bahrain pada Senin (8/4/2024) membebaskan 1.584 tahanan, termasuk beberapa yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dan lainnya dihukum atas tuduhan terkait protes yang terjadi pada tahun 2011.

Para tahanan itu mendapat pengampunan. Bahrain juga telah membebaskan tahanan secara bersyarat berdasarkan undang-undang “hukuman alternatif” pada 2017, di mana tahanan yang telah menjalani setidaknya setengah masa hukumannya di penjara diizinkan untuk menyelesaikan hukumannya di luar penjara melalui tindakan termasuk layanan masyarakat, kursus rehabilitasi, dan pengawasan elektronik.

“Banyak dari mereka yang dibebaskan pada awalnya dihukum karena kejahatan kekerasan atau pelanggaran kekacauan publik. Semua jaminan atau biaya terkait telah dihapuskan,” kata kantor komunikasi pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara pemerintah mengatakan kepada Reuters, sekitar 65% dari mereka yang dibebaskan dihukum atas tuduhan terkait kerusuhan.

Bahrain telah menutup perbedaan pendapat sejak oposisi yang sebagian besar Syiah melancarkan pemberontakan anti-pemerintah yang gagal pada tahun 2011. Arab Saudi mengirimkan pasukan untuk membantu menumpas kerusuhan tersebut.

