Ibu Ini Tinggalkan Bayinya hingga Meninggal Demi Liburan 10 Hari, Diganjar Hukuman Penjara Seumur Hidup

Ibu ini tinggalkan bayinya hingga meninggal demi liburan selama 10 hari, diganjar hukuman penjara seumur hidup (Foto: Pix Credit/WKYC Channel 3/YouTube)

OHIO - Seorang ibu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menyebabkan kematian anaknya sendiri yang masih berumur 16 bulan untuk liburan. Dia memilih untuk meninggalkan anaknya di rumah sendirian selama 10 hari pada musim panas lalu.

Menurut pernyataan berita dari kantor kejaksaan Cuyahoga County, Kristel Candelario, 32, dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada Senin (25/3/2024) atas pembunuhan berat terhadap putrinya yang berusia 16 bulan, Jailyn, yang meninggal saat Candelario sedang berlibur pada Juni 2023.

Candelario mengaku bersalah pada Februari lalu atas satu dakwaan pembunuhan berat sehubungan dengan kematian balitanya dan satu dakwaan yang membahayakan anak di bawah umur.

Selain itu, Candelario meninggalkan putrinya yang berusia 16 bulan tanpa pengawasan di rumahnya di Cleveland antara 6 Juni dan 16 Juni 2023.

Menurut Catatan Pengadilan, ketika sang ibu kembali ke rumah pada pukul 08.00 pagi waktu setempat, dia menemukan putrinya tidak sadarkan diri dan menelepon polisi, yang segera memverifikasi kematian balita tersebut.

Jailyn ditemukan di dalam tempat tidrunya ‘Pack-N-Play’ di atas lapisan yang kotor dengan urin dan kotoran serta selimut kotor.

Dilansir NBC News, anak tersebut meninggal karena dehidrasi berlebihan dan malnutrisi akibat kelalaian pediatrik.