Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilot Turkish Airlines Meninggal saat Terbang, Seluruh Penumpang Selamat

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |21:56 WIB
Pilot Turkish Airlines Meninggal saat Terbang, Seluruh Penumpang Selamat
Pilot Turkish Airlines, Ilcehin Pehlivan meninggal saat terbang (Foto : Daily Mail)
A
A
A

SEORANG pilot pesawat jet Turkish Airlines meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Sehingga, pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat di New York, kata maskapai itu pada Rabu (9/10/2023) waktu setempat, seluruh penumpang selamat dalam insiden tersebut.

"Pesawat jenis Airbus 350 tersebut lepas landas dari kota pesisir barat AS Seattle menuju Istanbul pada Selasa malam," tulis juru bicara maskapai Yahya Ustun seperti dikutip dari Daily Mail.

Ia mengatakan, pilot penerbangan TK204 yang bernama Ilcehin Pehlivan terjatuh saat penerbangan.

“Setelah upaya memberikan pertolongan pertama gagal, awak pesawat yang terdiri dari pilot lain dan kopilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, namun dia meninggal sebelum mendarat,” kata Ustun.

Pilot berusia 59 tahun, yang telah bekerja untuk Turkish Airlines sejak 2007, telah lulus pemeriksaan kesehatan pada bulan Maret, menurut Ustun, yang mengatakan tidak ada indikasi adanya masalah kesehatan.

"Sebagai keluarga Turkish Airlines, kami mendoakan rahmat Tuhan atas kapten kami dan kesabaran terhadap keluarganya yang berduka, semua rekan kerja dan orang-orang terkasihnya," tulis jubir.
 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/612/3147578//momen_haru_ibu_guru_naik_pesawat_yang_diterbangkan_mantan_muridnya-kquV_large.jpg
Momen Haru Ibu Guru Naik Pesawat yang Diterbangkan Mantan Muridnya, Padahal Dulu Siswa Jahil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3140968//pesawat-Mx3n_large.jpg
Pilot dan Kru Juga Butuh Rebahan, Ini Ruang Tersembunyi yanga Ada di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/549/3095269//mengapa_pramugari_ogah_bantu_penumpang_angkat_bagasi_ke_kabin_pesawat-LydV_large.jpg
Mengapa Pramugari Ogah Bantu Penumpang Angkat Bagasi ke Kabin Pesawat?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement