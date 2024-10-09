Pilot Turkish Airlines Meninggal saat Terbang, Seluruh Penumpang Selamat

SEORANG pilot pesawat jet Turkish Airlines meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Sehingga, pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat di New York, kata maskapai itu pada Rabu (9/10/2023) waktu setempat, seluruh penumpang selamat dalam insiden tersebut.

"Pesawat jenis Airbus 350 tersebut lepas landas dari kota pesisir barat AS Seattle menuju Istanbul pada Selasa malam," tulis juru bicara maskapai Yahya Ustun seperti dikutip dari Daily Mail.

Ia mengatakan, pilot penerbangan TK204 yang bernama Ilcehin Pehlivan terjatuh saat penerbangan.

“Setelah upaya memberikan pertolongan pertama gagal, awak pesawat yang terdiri dari pilot lain dan kopilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, namun dia meninggal sebelum mendarat,” kata Ustun.

Pilot berusia 59 tahun, yang telah bekerja untuk Turkish Airlines sejak 2007, telah lulus pemeriksaan kesehatan pada bulan Maret, menurut Ustun, yang mengatakan tidak ada indikasi adanya masalah kesehatan.

"Sebagai keluarga Turkish Airlines, kami mendoakan rahmat Tuhan atas kapten kami dan kesabaran terhadap keluarganya yang berduka, semua rekan kerja dan orang-orang terkasihnya," tulis jubir.

