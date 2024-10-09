Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tega! Nelayan Ini Sodomi 5 Bocah, 2 di Antaranya Kakak Beradik

Alfie Al Rasyid , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |15:49 WIB
Tega! Nelayan Ini Sodomi 5 Bocah, 2 di Antaranya Kakak Beradik
Pelaku sodomi lima bocah di Natuna (foto: Okezone)
NATUNA - Seorang nelayan di Desa Tanjung Kumbik, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ditangkap lantaran tega mencabuli lima anak laki-laki yang masih berusia di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengimingi para korban dengan memberikan jajanan.

Muhammad Nuh (34), nekat mencabuli korban di warung miliknya. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengiming-imingi para korban dengan memberikan jajan.

Ironisnya, tersangka menyodomi korban menggunakan plastik sebagai pengganti alat pengaman, aksi cabul sesama jenis ini terbongkar saat orangtua salah satu korban yang berinisial RFA menyuruh belanja ke warung milik tersangka.

“Korban melapor ke orangtuanya bahwa penjaga warung merupakan orang jahat, ketika diselidiki tersangka telah mencabuli korban beserta abangnya,” kata Kasi Humas Polres Natuna, Aipda David Arviad, Rabu (9/10/2024).

 

