Ikut Fun Football di Boyolali, Kaesang Pakai Jersey Putra Mulyono

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menghadiri acara fun football bersama relawan dan klub sepak bola Persebi di Lestarindo Soccer Field, Boyolali, Rabu (9/10/2024) sore. Pada acara tersebut, Kaesang mengenakan jersey bertuliskan Putra Mulyono.

Acara tersebut diwarnai dengan interaksi antara Kaesang, masyarakat, dan para relawan yang ikut serta. Selain bermain sepak bola, Kaesang memanfaatkan momen ini untuk membicarakan strategi kemenangan jagoannya dalam Pilkada Boyolali 2024.

Dalam kesempatannya Kaesang menyatakan optimisme terhadap pasangan calon bupati-wakil bupati Boyolali yang diusung PSI, Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana. Ia percaya pasangan ini memiliki peluang besar untuk menang di pilkada mendatang.

"Insya Allah menang. Targetnya setinggi mungkin," ungkap Kaesang seperti dikutip.

Terkait dengan strategi kampanye, Kaesang menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat. Ia menyebutkan bahwa calon yang diusung PSI akan terus melakukan kegiatan canvassing atau pendekatan door-to-door.

"Kita selalu sampaikan kepada calon kepala daerah, Mas Agus, untuk terus turun ke masyarakat, memperkenalkan diri, agar lebih banyak yang tahu siapa Mas Agus," ujarnya.

Namun, Kaesang menegaskan PSI tidak memiliki target angka khusus dalam pemilihan ini. Fokus utamanya adalah mendukung pasangan Agus dan Dwi untuk bisa memenangkan Pilkada Boyolali dengan cara yang baik.