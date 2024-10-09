Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Bertemu Pelaku Ekraf dan UMKM, Bobby Nasution Akan Fokus Kembangkan Danau Toba

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |15:02 WIB
SUMUT - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, mengunjungi destinasi wisata Toba Caldera Resort di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bobby menghadiri acara Ngopi BN (Ngobrol Pintar Bobby Nasution) bersama para pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) dan UMKM yang digelar Relawan Lentera Kasih (Relasi) Bobby-Surya.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, Danau Toba menyimpan banyak potensi wisata seperti panorama alam dan budaya yang memikat wisawatan.

"Danau Toba memiliki segudang potensi, mulai dari alamnya yang indah, adat istiadatnya yang ikonik sehingga menjadi daya tarik destinasi wisata,"ujar Bobby dikutip, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM termasuk kaum disabilitas harus dilibatkan dalam memajukan destinasi wisata Danau Toba.

Bobby meyakini, kolaborasi antara semua pihak dapat memajukan destinasi wisata Danau Toba untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pelaku ekonomi kreatif di sekitar kawasan Danau Toba harus dilibatkan dalam memajukan destinasi wisata Danau Toba, anak-anak muda dan masyarakat harus dilibatkan aktif dan kami nantinya akan hadir untuk memastikan semua pihak terlibat, termasuk kaum disabilitas yang telah menghasilkan produk kerajinan tangan di sini," tutur Bobby.

Bobby juga akan siap mengembangkan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Ia berharap pengembangan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba.

Dikatakannya, pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata harus mengedepankan tentang kultur dan adat istiadat masyarakat sekitar. Sehingga, keindahan panorama dan budaya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

"Bukan hanya tempatnya yang perlu kita hidupkan, bukan hanya indah dipandang mata, tapi ceritanya, kultur di sini. Ini bukan hanya tentang indahnya pemandangan Danau Toba, tapi indahnya adat istiadat di sini juga perlu lebih dikenalkan lagi," ujar Bobby.

 

