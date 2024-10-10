Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Terbaru Israel di Gaza Tewaskan 60 Orang, 400.000 Warga Terjebak di Utara

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |11:39 WIB
Serangan Terbaru Israel di Gaza Tewaskan 60 Orang, 400.000 Warga Terjebak di Utara
Sedikitnya 60 orang tewas dalam serangan militer Israel di Gaza saat pasukan Israel terus melakukan penyerbuan di wilayah kantong utara (Foto: EPA-EFE)
KAIRO – Sedikitnya 60 orang tewas dalam serangan militer Israel di Gaza pada Rabu (9/10/2024), saat pasukan Israel terus melakukan penyerbuan di wilayah kantong utara. Israel mengatakan penyerbuan yang memasuki hari kelima, dimaksudkan untuk menghentikan pejuang Hamas melancarkan serangan lebih lanjut dari Jabalia dan untuk mencegah mereka berkumpul kembali.

Hal itu telah dibayangi oleh konflik Israel dengan militan Hizbullah di Lebanon dan rencana untuk membalas serangan rudal Iran pada minggu lalu. Israel telah berulang kali mengeluarkan perintah evakuasi kepada penduduk Jabalia dan daerah sekitarnya, tetapi pejabat Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri di Jalur Gaza.

"Setidaknya 400.000 orang terjebak di daerah itu," tulis Philippe Lazzarini, kepala badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di X pada Rabu (9/10/2024).

Para petugas medis mengatakan serangan Israel menewaskan sedikitnya 15 orang di dalam Rumah Sakit Al-Yemen Al-Saeed di Jabalia. Rumah sakit itu menampung keluarga-keluarga yang mengungsi dan tinggal di tenda-tenda.

Kementerian kesehatan Gaza mengatakan tentara telah memerintahkan tiga rumah sakit di Gaza utara untuk dievakuasi dan ratusan pasien dan petugas medis terjebak di dalam fasilitas-fasilitas itu.

"Kehidupan puluhan pasien terancam karena pengepungan Israel di sekitar rumah sakit-rumah sakit itu,” lanjutnya.

 

Topik Artikel :
Palestina Israel Perang Gaza Gaza
