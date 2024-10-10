Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Pengakuan Predator Seksual dengan Korban 22 Anak, Pernah Disodomi Tetangganya

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |16:06 WIB
SLEMAN - Fakta baru diungkap oleh kepolisian dalam kasus predator seksual sesama jenis yang dilakukan oleh pemuda berinisial EDW (29) warga Godean, Sleman. 22 korban yang saat ini terkonfirmasi, hanya sekitar 9-10 orang yang disodomi. 

"Yang lain dilakukan pelecehan seksual," kata Kapolsek Gamping, AKP Sandro Dwi Rahadian.

Guru les seni dan outshourcing TK ini telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2019 silam. Korbannya pun ada yang berkali-kali dicabuli bahkan dari ketika masih kecil hingga besar. 

Nafsu EDW memang cukup besar, karena ternyata aksi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku intensitasnya cukup sering. Bahkan seminggu bisa melakukan pencabulan 2-3 kali. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
