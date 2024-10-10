Suami Bacok Istri hingga Tewas di Sumenep, Berawal Cekcok Hebat

SUMENEP - Nasib nahas menimpa SW (48) seorang ibu rumah tangga di Desa Gadding, Manding, Sumenep Madura. Korban tewas dibacok suaminya sendiri.

Pelaku E (38) melakukan aksi kejinya pada Rabu 9 Oktober 2024 pukul 12.30 WIB di belakang musala. Saat itu pelaku menegur korban yang hendak pergi keluar rumah.

"Tersangka E menghampiri korban dan menegur karena SW akan pergi meninggalkannya, kemudian tersangka E membujuk korban agar jangan pergi," kata Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, Kamis (10/10/2024).

Korban SW bersikeras akan pergi dari rumah dengan alasan sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi bersama tersangka.

"Korban tidak kuat lagi tinggal bersama pelaku karena sering mendapatkan penganiayaan,” ucapnya.