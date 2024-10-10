Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Didukung Ulama, Cabup Perindo Deden Nasihin: Ini Akan Jadi Vitamin Kami Menangkan Pilkada

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |21:42 WIB
Didukung Ulama, Cabup Perindo Deden Nasihin: Ini Akan Jadi Vitamin Kami Menangkan Pilkada
Perindo Cianjur
A
A
A

CIANJUR - Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin atau yang akrab disapa Denas berharap kepada semua pihak untuk lebih konsisten dan lebih peduli terhadap dunia pesantren di Kabupaten Cianjur.

"Dukungan ini akan menjadi vitamin dan menjadi energi buat kami sehingga kami lebih percaya diri dalam memenangkan Pilkada nanti," ungkapnya di hadapan ratusan ulama Cianjur dalam acara Silaturahmi Ulama dan Halaqah Ulama Cianjur, dan mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029 Denas- dr Efa di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/10/2024).

Denas yang berpasangan dengan dr Efa berjanji bakal mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri.

"Jika nanti kami terpilih, kami ingin mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri. Namun, Kota Santri bukan sekedar jarkon bahwa tetapi harus terinplementasi, terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah ke depan, sehingga Cianjur kota santri lebih terasa dan lebih terasa manfaatnya oleh dunia kepesantrenan," ujar Denas dihadapan ratusan ulama Cianjur.

Denas yang diusung Partai Perindo berlambang rajawali mengembangkan sayap itu menegaskan, jika pihaknya bersama dr Efa terpilih nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur bukan untuk dirinya sendiri dan pasangannya, melainkan untuk kepentingan masyarakat Cianjur keseluruhan.

"Dan kami juga pastikan bahwa ketika kami memimpin nanti, bahwa Cianjur Kota santri bukan sekedar jargon, slogan tapi akan terimplentasi dalam berbagai kebijakan dan tentunya pro terhadap dunia pesantren, dan pesantren lebih berdaya saing dan pesantren akan terwujud," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement