Didukung Ulama, Cabup Perindo Deden Nasihin: Ini Akan Jadi Vitamin Kami Menangkan Pilkada

CIANJUR - Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin atau yang akrab disapa Denas berharap kepada semua pihak untuk lebih konsisten dan lebih peduli terhadap dunia pesantren di Kabupaten Cianjur.

"Dukungan ini akan menjadi vitamin dan menjadi energi buat kami sehingga kami lebih percaya diri dalam memenangkan Pilkada nanti," ungkapnya di hadapan ratusan ulama Cianjur dalam acara Silaturahmi Ulama dan Halaqah Ulama Cianjur, dan mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029 Denas- dr Efa di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/10/2024).

Denas yang berpasangan dengan dr Efa berjanji bakal mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri.

"Jika nanti kami terpilih, kami ingin mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri. Namun, Kota Santri bukan sekedar jarkon bahwa tetapi harus terinplementasi, terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah ke depan, sehingga Cianjur kota santri lebih terasa dan lebih terasa manfaatnya oleh dunia kepesantrenan," ujar Denas dihadapan ratusan ulama Cianjur.

Denas yang diusung Partai Perindo berlambang rajawali mengembangkan sayap itu menegaskan, jika pihaknya bersama dr Efa terpilih nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur bukan untuk dirinya sendiri dan pasangannya, melainkan untuk kepentingan masyarakat Cianjur keseluruhan.

"Dan kami juga pastikan bahwa ketika kami memimpin nanti, bahwa Cianjur Kota santri bukan sekedar jargon, slogan tapi akan terimplentasi dalam berbagai kebijakan dan tentunya pro terhadap dunia pesantren, dan pesantren lebih berdaya saing dan pesantren akan terwujud," tegasnya.