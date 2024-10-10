Kadis Pariwisata Nias Barat Dibebastugaskan Buntut Foto Mesra Jadi Viral

NIAS BARAT - Buntut foto dan video mesra mirip Kadis Pariwisata April Imelda Juita Hia dan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu yang beredar di media sosial, berujung pada dibebastugaskan sang Kadis dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Nias Barat Era Era Hia saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia. Dia mengatakan Imelda Hia dibebastugaskan pada hari Rabu (9/10/2024).

Keputusan itu diambil agar tidak mengganggu upaya tim yang dibentuk dalam pengecekan keaslian foto mesra itu.

Diketahui, dalam waktu yang sama, Kadis Pariwisata itu dimintai langsung klarifikasinya oleh Plt Bupati, tetapi Imelda tak berikan jawaban pasti jika ia atau bukan dalam foto tersebut. Namun, justru Imelda menghendaki agar keaslian foto itu supaya diuji kebenarannya oleh ahli forensik/telematika.

"Beliau (Kadis) tidak tegas mengatakan tidak dan ya. Saya sudah bentuk tim pemeriksa, dan telah menyurati pak Roy Suryo (ahli telematika) untuk mengecek kebenaran foto," ujarnya.

Hasil dari pengecekan itu, kata Era akan diperoleh dalam waktu paling lama 2 minggu kedepan. Dan agar tidak mengganggu pemeriksaan, Kadis Pariwisata Imelda dibebastugaskan olehnya dan mengangkat Plh.

"Sudah komunikasi dengan beliau (Roy Suryo). Paling lama 2 minggu kita memperoleh hasil dari tim pemeriksa," tukasnya.

Dia menegaskan, jika terbukti foto tersebut asli dan benar Imelda Hia seorang PNS dengan jabatan Kadis Pariwisata, maka akan diberikan sanksi sebagaimana termuat dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.