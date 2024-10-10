DPD Perindo Padang Lawas Utara Gelar Konsolidasi dan Penguatan Strategi Dalam Memenangkan Pilkada Paluta 2024

JAKARTA - DPD Partai Perindo Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi dan penguatan strategi dalam pemenangan Pilkada 2024 di Padang Lawas Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh para kader Perindo, mulai dari tingkat DPW, DPD, hingga DPC.

"Dibahas terkait struktur partai, terkait konsolidasi partai untuk Pilkada Paluta. Kita ada lah strategi-strategi, ada kerja-kerja teknisnya," ujar Ketua DPD Partai Perindo Paluta, Gusman Efendi Siregar dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, dalam Pilkada Paluta 2024, DPD Partai Perindo Paluta mengusung pasangan Cabup-cawabup, Hariro Harahap-Muhammad Yusuf Pasaribu. Berbagai strategi untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 pun telah disiapkan dan telah dijalankan.