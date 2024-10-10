Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

DPD Perindo Padang Lawas Utara Gelar Konsolidasi dan Penguatan Strategi Dalam Memenangkan Pilkada Paluta 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:01 WIB
DPD Perindo Padang Lawas Utara Gelar Konsolidasi dan Penguatan Strategi Dalam Memenangkan Pilkada Paluta 2024
Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - DPD Partai Perindo Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi dan penguatan strategi dalam pemenangan Pilkada 2024 di Padang Lawas Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh para kader Perindo, mulai dari tingkat DPW, DPD, hingga DPC.

"Dibahas terkait struktur partai, terkait konsolidasi partai untuk Pilkada Paluta. Kita ada lah strategi-strategi, ada kerja-kerja teknisnya," ujar Ketua DPD Partai Perindo Paluta, Gusman Efendi Siregar dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, dalam Pilkada Paluta 2024, DPD Partai Perindo Paluta mengusung pasangan Cabup-cawabup, Hariro Harahap-Muhammad Yusuf Pasaribu. Berbagai strategi untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 pun telah disiapkan dan telah dijalankan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement