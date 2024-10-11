Advertisement
HOME NEWS JATIM

Penembak Pasutri di Kota Batu Malang Ditangkap Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |10:55 WIB
Penembak Pasutri di Kota Batu Malang Ditangkap Polisi
Penembak pasutri di Batu Malang ditangkap (foto: Okezone/Avirista)
KOTA BATU - Pelaku penembakan ke pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Batu akhirnya ditangkap. Pelaku diketahui bernama Monang Sihombing (52), warga asal Pakis, Kabupaten Malang, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Pelaku diamankan tak kurang dari 8 jam pasca beraksi di Jalan Wukir, Kelurahan Temas, tepatnya di depan Kantor Kelurahan Temas, Kota Batu, pada Kamis siang (10/10/2024) sekitar pukul 13.30 WIB, dengan korban Pasutri dan anaknya, penjual bakso yang baru pulang darı ziarah makam.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata menuturkan, pelaku diamankan di Singosari, Kabupaten Malang, usai teridentifikasi dari rekaman CCTV yang ada di Kantor Kelurahan Temas. Saat itu pelaku diduga hendak kabur ke luar, melalui Singosari, Kabupaten Malang.

"Kurang darı 7 jam, sebelum jam 9 malam tim Satreskrim Polres Batu dan tim Polda Batu, berkolaborasi berhasil menemukan pelaku di Singosari, Kabupaten Malang," ucap Andi Yudha Pranata, saat rilis di Mapolres Batu, pada Jumat pagi (11/10/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
