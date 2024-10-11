Penembakan Pasutri di Kota Batu Malang Diduga Bermotif Asmara

KOTA BATU - Pasangan suami istri (pasutri) dan anaknya di Kota Batu menjadi korban penembakan orang tak dikenal (OTK). Korban atas nama Atok Sugiarto (35) warga Jalan Wukir RT 4 RW 2 Kelurahan Temas, Kota Batu, mengalami luka parah di dada kiri, usai ditembak dengan pistol pada Kamis siang (10/10/2024) di Jalan Wukir, tepatnya di depan Kantor Kelurahan Temas, Kota Batu.

Informasi sementara yang dihimpun darı kesaksian sang istrinya atas nama Reni Aisyiah, suaminya diduga pernah diancam dibunuh, karena persoalan asmara. Bahkan hal itu disebut Aisyiah sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun kepolisian masih terus mendalami motif dan memburu terduga pelaku.

Kapolres Batu, AKBP Andi Yudha Pranata menuturkan, sejauh ini dari keterangan belum ada persoalan pribadi atau orang yang diduga bersinggungan dengan korban. Namun pihaknya masih melakukan penyelidikan intensif, pasca kejadian penembakan yang diduga dengan senapan air gun.

"Sementara keterangan belum ada, keterangan nanti kita dalami lagi," kata Andi Yudha Pranata, ditemui di RS Hasta Brata, Kota Batu, Kamis (10/10/2024) malam.