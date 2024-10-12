Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perempuan di Jakarta Barat Tewas Usai Tenggak Minuman Keras

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |02:29 WIB
Perempuan di Jakarta Barat Tewas Usai Tenggak Minuman Keras
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Remaja wanita berinisial IA (17) pingsan pasca menenggak minuman keras bersama temannya di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Tamansari, Jakarta Barat. Setelah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit, IA dinyatakan meninggal. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakqn, korban bersama temannya SO pergi ke tempat hiburan malam. Lalu, mereka mengkonsumsi minuman keras. 

"Sesampainya di tempat hiburan, korban dan SO meminum minuman keras dengan ditemani tamu seorang perempuan yang mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa namanya," kata Ade, Jumat (10/10/2024). 

Selang 10 menit kemudian, korban mulai tak terkendali. SO kemudia menelpon temannya yang lain untuk datang menjemput. Tapi, saat itu kondisi korban sudah tak sadarkan diri. Bahkan, dari mulutnya keluar busa. 

"Ternyata korban sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa dari dalam mulutnya," kata dia. 

Singkat cerita, korban dibawa ke Rumah Sakit. Sayangnya, korban dinyatakan telah merehang nyawa saat dalam perjalanan ke RS. Lebih lanjut dia mengatakan, hingga kini polisi masih melakukan serangkaian pendalaman. Adapun kasus ditangani Polsek Metro Tamansari.

"Didalam perjalanan menuju RS Husada korban sudah meninggal dunia," jelasnya. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
