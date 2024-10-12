Panas Cetar! Suhu di Bojonegoro Tembus 40 Derajat Celsius

BOJONEGORO - Warga di Kabupaten Bojonegoro terutama di wilayah kecamatan kota, mengeluhkan cuaca yang cukup panas, seperti yang dirasakan pada Sabtu (12/10/24) siang.

Bahkan pantauan alat pengukur suhu di smartphone, suhu udara di wilayah ini tembus 39 derajat celsius, dengan kelembaban 30 persen.

"Udara panas mulai terasa pukul 11.00 ke atas, hingga pukul 15.00 wib sore," ungkap Darmanto, salah satu warga Kota Bojonegoro, sabtu (12/10/24).

Bahkan tingginya suhu membuat warga mengaku kegerahan, terutama saat beraktivitas di luar maupun di ruangan yang tidak ada AC.

"Menyalakan kipas angin, malah angin yang berhembus dari kipas terasa hangat," tambahnya.

Sementara itu, sesuai prediksi atau data dari BMKG stasion Meteorologi kelas 3 Tuban, rata - rata suhu di seluruh kecamatan se Bojonegoro pada sabtu 12 oktober cukup tinggi.

Suhu panas antara 38 - 39 derajat, bahkan terdapat 1 kecamatan yang tembus 40 derajat, yaitu Kecamatan Kapas.



(Khafid Mardiyansyah)