13.000 Anggota Forum Buruh Cikoja Dukung Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten 2024

SERANG - Forum Buruh Cikoja (Cikande, Kopo dan Jawilan) menyatakan mengalihkan dukungannya ke Andra Soni-Dimyati. Deklarasi dukungan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di GOR Badminton di Perumahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Minggu (13/10/ 2024).

Untuk diketahui, Forum Buruh Cikoja yang merupakan 13 elemen buruh di Cikande, Kopo, dan Jawilan, menyatakan mengalihkan dukungan mereka kepada Andra-Dimyati. Kordinator Forum Buruh Cikoja Arizal Peni menyatakan ada 13 ribu buruh yang tergabung dalam organisasinya tersebut mendukung Andra Soni-Dimyati.

"Intinya kami sudah mempelajari konsep-konsep yang diusung kedua pasangan calon. Dan kami merasa konsep yang diusung pak Andra lebih menguntungkan buruh. Sehingga, akhirnya kami memutuskan Forum Buruh Cikoja yang beranggotakan 13 ribu buruh akan mendukung Andra Soni-Dimyati," tutur Arizal.

Sementara, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang, Ahmad Fauzi yang mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut dua itu menjelaskan ribuan buruh yang tergabung di komunitas Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang.

Mereka solid mendukung paslon ini karena ada sejumlah alasan semakin solidnya buruh untuk membantu Andra Soni-Dimyati memenangkan Pilkada Banten 2024.

"Pertama, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang memandang program Andra Soni-Dimyati yang akan memberikan kouta khusus sekolah gratis bagi anak-anak buruh yang berprestasi jelas memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh," kata Ahmad Fauzi.

Kedua, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang memandang slot kuota langsung kepada anak buruh berprestasi sebesar 20-30% dari kuota seluruh kuota sekolah gratis di Provinsi Banten adalah wujud kepedulian yang nyata terhadap buruh dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan kita pilih pada tanggal 27 November 2024.

"Ketiga, program transportasi massal murah yang digagas Andra Soni dan Dimyati ini akan meringankan beban para buruh dan warga Banten dari sisi ekonomi. Karena kehadiran bus TransBanten juga bisa membuat warga semakin bahagia dan bangga karena mereka dapat menikmati transportasi umum yang layak dengan tarif yang sangat ringan," sambungnya.