Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

13.000 Anggota Forum Buruh Cikoja Dukung Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |20:38 WIB
13.000 Anggota Forum Buruh Cikoja Dukung Andra Soni-Dimyati pada Pilkada Banten 2024
13 rinbu anggota Forum Buruh Cikoja dukung Andra Soni dan Dimyati (Foto : Istimewa)
A
A
A

SERANG - Forum Buruh Cikoja (Cikande, Kopo dan Jawilan) menyatakan mengalihkan dukungannya ke Andra Soni-Dimyati. Deklarasi dukungan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di GOR Badminton di Perumahan Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Minggu (13/10/ 2024).

Untuk diketahui, Forum Buruh Cikoja yang merupakan 13 elemen buruh di Cikande, Kopo, dan Jawilan, menyatakan mengalihkan dukungan mereka kepada Andra-Dimyati. Kordinator Forum Buruh Cikoja Arizal Peni menyatakan ada 13 ribu buruh yang tergabung dalam organisasinya tersebut mendukung Andra Soni-Dimyati.

"Intinya kami sudah mempelajari konsep-konsep yang diusung kedua pasangan calon. Dan kami merasa konsep yang diusung pak Andra lebih menguntungkan buruh. Sehingga, akhirnya kami memutuskan Forum Buruh Cikoja yang beranggotakan 13 ribu buruh akan mendukung  Andra Soni-Dimyati," tutur Arizal.

Sementara, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang, Ahmad Fauzi yang mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut dua itu menjelaskan ribuan buruh yang tergabung di komunitas Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang. 

Mereka solid mendukung paslon ini karena ada sejumlah alasan semakin solidnya buruh untuk membantu Andra Soni-Dimyati memenangkan Pilkada Banten 2024.

"Pertama, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang memandang program Andra Soni-Dimyati yang akan memberikan kouta khusus sekolah gratis bagi anak-anak buruh yang berprestasi jelas memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh," kata Ahmad Fauzi.

Kedua, Buruh Sahabat Andra Soni-Dimyati Kabupaten Serang memandang slot kuota langsung kepada anak buruh berprestasi sebesar 20-30% dari kuota seluruh kuota sekolah gratis di Provinsi Banten adalah wujud kepedulian yang nyata terhadap buruh dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan kita pilih pada tanggal 27 November 2024. 

"Ketiga, program transportasi massal murah yang digagas Andra Soni dan Dimyati ini akan meringankan beban para buruh dan warga Banten dari sisi ekonomi. Karena kehadiran bus TransBanten juga bisa membuat warga semakin bahagia dan bangga karena mereka dapat menikmati transportasi umum yang layak dengan tarif yang sangat ringan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317//luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247//andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982//polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176484//buruh_tuntut_ump_2026_naik-tDZH_large.jpg
Ini Alasan Buruh Tuntut Kenaikan UMP 8,5 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176438//buruh-8yHQ_large.jpg
Buruh Ancam Mogok Nasional jika Upah 2026 Naik di Bawah 8,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176413//gaji-S3jb_large.png
Angka Ideal Kenaikan UMP 2026 Sebesar 8,5%, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement