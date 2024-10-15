Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Komplotan Maling Pencuri Perhiasan di Bekasi, Targetkan Rumah Kosong

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |04:08 WIB
Polisi Tangkap Komplotan Maling Pencuri Perhiasan di Bekasi, Targetkan Rumah Kosong
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap modus komplotan maling yang membobol rumah dan membawa kabur perhiasan senilai Rp350 juta di kawasan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Para pelaku sengaja menyasar rumah kosong yang ditinggal oleh para pemiliknya keluar. 

"Jadi ini adalah modus pencurian rumah kosong dengan modus tersangka mencari penghuni rumah yang keluar dari rumahnya dengan waktu yang cukup lama. Jadi di siang hari, ketika tersangka mempelajari penghuni rumah sedang pergi belanja ke pasar," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu kepada wartawan, Senin (14/10/2024). 

Rovan mengatakan mereka membobol gembok rumah korban dengan peralatan yang mereka bawa. Tujuan utama mereka menggasak perhiasan yang ada di rumah korban. 

"Mereka merusak gembok dengan menggunakan kunci L dan linggis dan peralatan lainnya. Kemudian masuk ke dalam rumah, dan target utama mereka adalah perhiasan dan emas. Barang bukti yang kami telah amankan yaitu CCTV, linggis, kunci master, obeng, pisau badik, dan pakaian tersangka ketika melakukan aksinya," jelasnya. 

Dalam kasus tersebut, polisi sudah mengamankan empat pelaku utama yakni Robby alias Koko (42), Jayadi Natsir alias Yaya (33), Abdul Haris (43) dan Andry (27). Sementara satu orang lainnya Harry Andrio Saputra alias Rio (37) berperan sebagai penadah barang curian. 

Komplotan penjahat tersebut kini sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Atas kasus tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177801//ilustrasi-TRbh_large.jpg
Laporan Media: Pelaku Bobol Museum Louvre dengan Gergaji Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177626//ikan_gabus-y0g1_large.jpg
Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/455/3176386//grand_mall_bekasi-nDNJ_large.jpg
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement