Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Diduga Hendak Maling Talas, Pria Tewas Dibacok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |20:45 WIB
Tragis! Diduga Hendak Maling Talas, Pria Tewas Dibacok
Pria diduga maling talas tewas dibacok (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pria yang diduga hendak maling talas di wilayah Bogor Barat, Kota Bogor dibacok. Korban tewas dalam peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB dini hari tadi. Ketika itu, pemilik kebun talas sedang beristirahat mendengar suara mencurigakan.

"R mendengar suara batang talas yang di potong," kata Aji dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Kemudian, R melihat korban berinisial S yang sedang memotong batang talas. Sontak, R berteriak maling dan korban langsung berusaha melarikan diri.

"R mengejar korban dan korban berbalik badan lalu pak R membacok ke arah betis kaki kiri korban, membacok tangan kiri korban dan muka sebelah kanan menggunakan golok panjang," jelasnya.

R melihat korban terjatuh di sisi parit sambil mengatakan 'aduh'. Lalu, meninggalkan korban dan segera memberitahukan kepada RT setempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement