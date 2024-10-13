Tragis! Diduga Hendak Maling Talas, Pria Tewas Dibacok

BOGOR - Pria yang diduga hendak maling talas di wilayah Bogor Barat, Kota Bogor dibacok. Korban tewas dalam peristiwa tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB dini hari tadi. Ketika itu, pemilik kebun talas sedang beristirahat mendengar suara mencurigakan.

"R mendengar suara batang talas yang di potong," kata Aji dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).

Kemudian, R melihat korban berinisial S yang sedang memotong batang talas. Sontak, R berteriak maling dan korban langsung berusaha melarikan diri.

"R mengejar korban dan korban berbalik badan lalu pak R membacok ke arah betis kaki kiri korban, membacok tangan kiri korban dan muka sebelah kanan menggunakan golok panjang," jelasnya.

R melihat korban terjatuh di sisi parit sambil mengatakan 'aduh'. Lalu, meninggalkan korban dan segera memberitahukan kepada RT setempat.