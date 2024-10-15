Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Raih Penghargaan Pelayanan dan Komunikasi Publik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |17:18 WIB
Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI Raih Penghargaan Pelayanan dan Komunikasi Publik
Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI raih penghargaan kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik. (Foto: dok DPR RI)
JAKARTA – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI berhasil meraih penghargaan di Kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik pada ajang Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang dihelat oleh iNews.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Biro Pemberitaan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja DPR RI kepada publik.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut penghargaan ini dengan antusias.

“Ini adalah salah satu apresiasi dari publik terhadap kinerja DPR, khususnya melalui Biro Pemberitaan yang membuka seluruh jendela informasi kepada masyarakat. Ini adalah ciri dari parlemen modern, di mana informasi publik menjadi bagian penting dari akuntabilitas DPR,” ujar Indra di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Indra juga menekankan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan setiap kegiatan di DPR. Penghargaan ini diberikan setelah melalui proses penjurian selama sebulan yang melibatkan para pemimpin redaksi iNews dan akademisi.

1 2 3
      
