Truk Tangki BBM Meledak, Korban Tewas Bertambah Jadi 94 Orang

ABUJA - Sedikitnya 94 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bahan bakar (BBM) meledak di barat laut Nigeria, di jalan tol di Taura, di negara bagian Jigawa.

Polisi mengatakan ledakan di jalan tol Negara Bagian Jigawa terjadi ketika orang-orang bergegas menuju kendaraan yang terbalik untuk mengambil bahan bakar, demikian dilaporkan Al Jazeera.

“Sejauh ini kami memastikan 94 orang tewas,” kata Lawan Shiisu Adam, memperingatkan jumlah korban tewas bisa bertambah.

"Truk tanker itu membelok untuk menghindari tabrakan dengan sebuah truk di kota Majia," kata juru bicara itu.

Setelah kecelakaan itu, warga berkerumun di sekitar kendaraan, yang kemungkinan menambah jumlah korban jiwa, tambahnya.

“Warga sedang mengambil bahan bakar dari kapal tanker yang terbalik ketika ledakan terjadi, memicu kebakaran besar yang menewaskan 94 orang di tempat,” kata Adam kepada kantor berita The Associated Press.