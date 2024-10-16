Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Survei: Tiga Paslon Bersaing Ketat di Pilkada Bandung Barat 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:07 WIB
Survei: Tiga Paslon Bersaing Ketat di Pilkada Bandung Barat 
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BANDUNG - Survei terbaru Media Survei Nasional (Median), menemukan masih sangat ketatnya persaingan di antara tiga paslon yang berkompetisi di Pilkada Kabupaten Bandung Barat.

"Berdasarkan survei yang kami lakukan, tingkat elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) teratas, masih cukup ketat," kata Peneliti Median, Ade Irfan, Rabu (16/10/2024).

Perbedaan elektabilitas antara Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat, Didik Agus Triwiyono-Gilang Dirga, dan Jeje Rithie Ismail-Asep Ismail, masing-masing masih sangat tipis. Bahkan, menurut Ade, di bawah margin of error 3,39%. Sehingga sulit diprediksi siapa yang bakal unggul.

"Elektabilitas Hengki Kurniawan-Ade Sudrajat Usman tercatat 24,6%, disusul Didik Agus Triwiyono-Gilang Dirga Dirgahari 22,5%, dan Jeje Rithie Ismail-Asep Ismail 20,4%. Dengan Margin of Error 3,39%, secara real sulit menentukan siapa yang mutlak unggul," terangnya.

Masih sulitnya diprediksi, siapa pemenang Pilkada Bandung Barat itu, menurut Ade juga disebabkan masih dinamisnya pilihan warga terhadap masing-masing paslon. Sehingga masih memungkinkan untuk berubah.

"Persaingan Pilkada Bandung Barat masih sangat dinamis, karena hanya 45,7% yang sudah yakin dengan pilihannya sementara 38,7% pemilih masih mungkin
berubah pilihan," katanya.

Survei ini dilakukan pada rentang waktu 3-10 Oktober 2024, kepada 800 responden warga Bandung Barat yang memiliki hak pilih. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Fakhrizal Fakhri )

      
