Andra Soni Ungkap Tujuan Program Sekolah Gratis di Banten

JAKARTA - Cagub Banten nomor urut 2, Andra Soni mengungkap tujuan dirinya mencanangkan program sekolah gratis. Tujuan dari program tersebut, kata Andra, agar masyarakat bisa lebih cerdas serta memutus angka sekolah yang rata-rata hanya 9 tahun.

"Dengan Sekolah gratis, setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa terkendala oleh kondisi ekonomi keluarga, mulai jenjang setara SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta di Banten," ujar Andra Soni, Kamis, (17/10/2024).

Paslon Andra Soni dan Dimyati Natakusumah memiliki program unggulan yakni sekolah gratis dalam visi misinya. Program sekolah gratis tersebut ditujukan untuk negeri maupun swasta.

Mantan Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 itu mengaku bahwa sekolah gratis hingga sektor pendidikan jadi salah satu faktor penting untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bisa meraih Indonesia Emas 2045 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Andra juga mengajak agar tidak melakukan korupsi berlaku, salah satunya dengan mengamankan budi pekerti yang baik serta penyidikan antikorupsi di sekolah. Oleh karena itu ada tiga hal penting yang akan dilakukan Andra Soni-Dimyati ke depan ketika jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

"Yaitu bagaimana pendidikan bisa berkualitas dan adil merata kepada seluruh masyarakat Banten. Bagaimana layanan kesehatan bisa bermanfaat bagi semua masyarakat Banten dan berkeadilan, dan ketiga bagaimana masyarakat Banten mampu menerapkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, no one left behind tidak boleh ada satupun warga banten yang ditinggalkan," jelasnya.

Cagub Banten 2024 jagoan Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih periode 2024-2029 itu berharap tidak ada lagi daerah yang tertinggal atau ditinggalkan. Ia berharap pembangunan Banten di segala bidang harus merata, serta tidak boleh ada sektor yang ditinggalkan.