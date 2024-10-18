Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ratusan Tawon Gung Mengamuk Serang Permukiman, 4 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit

Kuntadi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |00:57 WIB
Ratusan Tawon Gung Mengamuk Serang Permukiman, 4 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit
Tawon Gung
A
A
A

KULONPROGO - Empat warga Kulonprogo dilarikan ke rumah sakit karena diserang ratusan tawon gung, Kamis (17/10/2024). Korban mengalami luka sengatan tawon di sekujur tubuhnya.

Tiga warga yang dilarikan ke rumah sakit Suparti (47), Suwarni (54) dan Ngatinem (55) yang semuanya merupakan warga Anjir, Hargorejo, Kokap. Satu warga lainnya Jumono (55) warga Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih.

“Warga ini disengat kawanan tawon gung yang mengamuk,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Kamis (17/10/2024). 

Kejadian ini berawal saat korban Suparti membakar sampah yang ada di belakang rumahnya sekitar pukul 16.30 WIB.  Sampah berupa dedaunan kering ini dibakar di belakang kandang. Tanpa disadari di atas sampah terbakar ini ada tawon gung yang bersarang di pohon mahoni.

Lantaran asap sampah terus membubung tinggi membuat tawon ini terusik dan menyerang Suparti. Mendapat serangan ini Suparti berteriak meminta tolong. Namun warga lain yang berusaha menolong juga terkena serangan tawon gung. 

Kasus ini kemudian dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran, polisi dan PMI. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan penanganan sarang tawon gung dilakukan petugas pemadam kebakaran.   

“Korban ini mengalami luka sengatan dan sudah mendapat perawatan medis,” katanya. 
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
