Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pemancing Dilaporkan Hilang Tergulung Ombak di Pantai Watu Lepek Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |23:30 WIB
Pemancing Dilaporkan Hilang Tergulung Ombak di Pantai Watu Lepek Malang
Orang tenggelam (foto: freepik)
A
A
A

MALANG - Seorang pria dilaporkan hilang tergulung ombak saat berada di Pantai Watu Lepek, Gedangan, Kabupaten Malang. Pria bernama Hendra Rahman, asal Dusun Gunungsari RT 4 RW 16 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Malang, itu dilaporkan hilang usai jatuh ke laut selatan.

Koordinator SAR Malang Raya, Yoni Fariza menuturkan, pihaknya menerima laporan adanya orang hilang di pantai selatan Malang darı keluarga korban. Awalnya korban berpamitan berangkat memancing di Pantai Batu Lepek, pada Rabu (16/10/2024), tapi hingga Jumat pagi (18/10/2024) ia tak juga pulang kembali.

"Pihak keluarga itu menyusul ke pantai pada Kamis kemarin dan hanya menemukan sepeda motor milik korban di pantai," ucap Yoni Fariza, dikonfirmasi.

Keluarga sudah mencari ke beberapa titik lokasi, termasuk ke beberapa temannya tapi belum menemukan keberadaannya. Darı informasi keluarga, saat berangkat memancing itu Hendra tidak bersama temannya alias sendirian.

"Hari pertama seharian ini masih nihil. Pencarian tadi difokuskan di darat, dengan satu tim sementara. Cuaca tidak mendukung di hari pertama pencarian," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Malang Kasus Tenggelam Tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173022//osn-WfA4_large.jpg
Final OSN 2025 Jenjang SMA Digelar Oktober, Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172931//petugas_saat_evakuasi_remaja_lompat_ke_kalimalang-J5TE_large.jpg
Nekat Lompat ke Kalimalang, Remaja 17 Tahun Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170614//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-dIDY_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Bima Ternyata Lagi Jualan Mainan Barongsai di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461//tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement