Pemancing Dilaporkan Hilang Tergulung Ombak di Pantai Watu Lepek Malang

MALANG - Seorang pria dilaporkan hilang tergulung ombak saat berada di Pantai Watu Lepek, Gedangan, Kabupaten Malang. Pria bernama Hendra Rahman, asal Dusun Gunungsari RT 4 RW 16 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Malang, itu dilaporkan hilang usai jatuh ke laut selatan.

Koordinator SAR Malang Raya, Yoni Fariza menuturkan, pihaknya menerima laporan adanya orang hilang di pantai selatan Malang darı keluarga korban. Awalnya korban berpamitan berangkat memancing di Pantai Batu Lepek, pada Rabu (16/10/2024), tapi hingga Jumat pagi (18/10/2024) ia tak juga pulang kembali.

"Pihak keluarga itu menyusul ke pantai pada Kamis kemarin dan hanya menemukan sepeda motor milik korban di pantai," ucap Yoni Fariza, dikonfirmasi.

Keluarga sudah mencari ke beberapa titik lokasi, termasuk ke beberapa temannya tapi belum menemukan keberadaannya. Darı informasi keluarga, saat berangkat memancing itu Hendra tidak bersama temannya alias sendirian.

"Hari pertama seharian ini masih nihil. Pencarian tadi difokuskan di darat, dengan satu tim sementara. Cuaca tidak mendukung di hari pertama pencarian," tuturnya.