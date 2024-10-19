Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Drone Hizbullah Hantam Rumah PM Israel Benjamin Netanyahu

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |14:58 WIB
Serangan Drone Hizbullah Hantam Rumah PM Israel Benjamin Netanyahu
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)
A
A
A

YERUSALEM - Salah satu dari tiga drone yang diluncurkan Hizbullah dari Lebanon dilaporkan mengenai kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kaisarea. Dua drone lainnya berhasil dicegat oleh pasukan pendudukan Israel (IDF).

Netanyahu dan keluarganya tidak berada di Kaisarea pada saat serangan terjadi, kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa tidak ada korban dalam serangan tersebut.

Insiden tersebut memicu sirene di pangkalan militer Glilot, namun militer kemudian menetapkan bahwa drone tidak berada di area tersebut.

Serangan pesawat tak berawak itu terjadi sehari setelah pemimpin Hamas Yahya Sinwar, gugur dalam pertempuran dengan tentara Israel di Gaza selatan.

Menyusul gugurnya Sinwar, Hizbullah menyatakan “transisi ke fase baru dan eskalasi” dalam perang dengan Israel. Sementara itu sekutu utama Hizbullah dan Hamas, Iran, mengatakan “kemartiran” Sinwar akan mengarah pada penguatan “perlawanan” di wilayah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894//sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178675//ilustrasi-xteX_large.jpg
Parlemen Israel Loloskan RUU Pencaplokan Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178482//mobil_palang_merah-y6iO_large.jpg
Hamas Kembalikan Dua Lagi Jenazah Sandera Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement