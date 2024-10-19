Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Selingkuh dengan ART, Pria Paruh Baya Bonyok Diamuk Warga Parungpanjang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |00:05 WIB
BOGOR - Seorang pria berinisial Y (54) diamuk massa usai diduga berselingkuh dengan istri orang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Kasus ini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Parung Panjang, Kompol Suharto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 17 Oktober 2024 malam. Dimana, didapat informasi seseorang ditangkap warga terkait perselingkuhan.

"Warga telah mengamankan satu orang laki-laki diduga melakukan tindakan perselingkuhan," kata Suharto dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

 

Telusuri berita news lainnya
